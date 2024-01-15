Поддерживавший действия Израиля в Газе футболист покинул Турцию

Сагив Йехезкель играл за турецкий клуб "Антальяспор"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Израильский футболист, выступавший за турецкий клуб "Антальяспор", Сагив Йехезкель вернулся в Израиль после задержания в Турции. Об этом сообщило радио Kan.

По данным радиостанции, Йехезкель прилетел в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива частным рейсом.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщил, что футболист покинул Турцию. "Израильский футболист из клуба "Антальяспора" Сагив Йехезкель по состоянию на 17:15 (совпадает с мск - прим ТАСС) покинул нашу страну. Я хотел бы еще раз заявить, что Турция всегда поддерживает всех угнетенных людей и палестинский народ", - написал политик в Х (ранее Twitter).

14 января израильский полузащитник турецкого клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель во время матча своей команды против "Трабзонспора" после забитого гола указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Это было отсылкой к 100-му дню с начала текущего витка палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года в результате нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. После этого матча футболист был задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти".

15 января турецкие власти решили выпустить Йехезкеля из-под стражи и выслать его из страны. МИД Израиля подтвердил, что в течение дня ожидается прибытие футболиста на родину. Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац выразил мнение, что Турция превратилась в "темную диктатуру", и призвал международные спортивные организации принять меры в отношении турецкой стороны.

Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац выразил мнение, что Турция превратилась в "темную диктатуру", и призвал международные спортивные организации принять меры в отношении турецкой стороны.