В регионах Поволжья ожидается переменчивая погода и сильный ветер

В округе пройдут снегопады и почти повсеместно усилится ветер

ТАСС, 15 января. После затяжных морозов в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) ожидается потепление. При этом погода будет переменчивой, пройдут снегопады и почти повсеместно усилится ветер, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Циклоны на этой неделе будут уходить через центр [страны] на север, Поволжье окажется в южной части циклонов, практически повсеместно и всю неделю, кроме четверга, [ожидается] сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, а местами до 20 метров в секунду, снегопады. Температура воздуха в целом ожидается выше нормы: пик первой волны тепла пройдет послезавтра, аномалия составит от 4 до 8 градусов, затем [вновь придет похолодание], местами на западе [округа температура воздуха будет] ниже нормы на 2-3 градуса. Следующая волна тепла ожидается к концу недели, превышение нормы достигнет 2-3 градусов, и только на территории Южного Предуралья будет холоднее нормы на 0-2 градуса", - рассказала Котилевская.

По ее словам, в Нижнем Новгороде завтра целый день снегопады, температура минус 1-3 градуса, в среду вновь ожидается кратковременный снег, станет чуть прохладнее - минус 6-8 градусов. В четверг похолодает до минус 11-13 градусов, осадков не ожидается, а следующая волна тепла придет в пятницу - потеплеет до плюс 1 градуса, при этом возможен мокрый снег. В Казани также ожидаются снегопады, но меньшей интенсивности, чем в северных регионах. Во вторник, по словам Котилевской, столбики термометров покажут 7-9 градусов, в среду потеплеет до минус 4, в четверг температура воздуха опустится до минус 14-16, а в пятницу вновь потеплеет до минус 1 градуса, при этом ожидается сильный снегопад.

В Удмуртии, по данным "Фобоса", в ближайшие два дня также прогнозируются снегопады, во вторник будет минус 8-10 градусов, в среду минус 6-8 градусов, в четверг осадков не ожидается, при этом похолодает до минус 14-16 градусов, а в пятницу температура воздуха поднимется до минус 4-5 градусов, пройдет сильный снегопад. При этом всю неделю, кроме четверга, - снегопад, порывистый ветер и метель. Как сообщили в Гидрометцентре Удмуртии, наиболее снежные и ветреные дни прогнозируются в среду и в пятницу, при этом на дорогах отметятся снежные заносы, накат, гололедица. По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 и 17 января в республике ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра составят 8-13 метров в секунду, местами достигнут 17 метров в секунду, прогнозируется снег, местами - метель.

Котилевская отметила, что на востоке округа влияние циклонов будет выражено не так сильно, поэтому в Уфе снегопады пройдут только в среду, при этом всю неделю, кроме четверга, ожидается сильный ветер. Температура воздуха во вторник составит минус 8-12 градусов, в среду - минус 7-9 градусов, в четверг - минус 11-13 градусов, а в пятницу - минус 8-10 градусов. В Самаре во вторник - снегопады и метель, столбики термометров покажут минус 4-6 градусов, в среду ожидается кратковременный снег, в четверг осадки прекратятся, похолодает до минус 13-15 градусов, а в пятницу температура вновь повысится до минус 2-4 градусов. По данным Гидрометцентра Саратовской области, днем 16 января в регионе возможны слабые осадки - мокрый снег, морось, при этом порывы ветра днем будут достигать 15-20 метров в секунду, температура воздуха составит 0 - минус 2 градуса.

Морозы отступили

Аномальные морозы в Ульяновской области, из-за которых, начиная с 9 января, отменяли занятия в школах, с понедельника отступили. По информации ГУ МЧС по региону, во второй половине дня 16 января с сохранением ночью 17 января ожидается усиление южного ветра с порывами до 22 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы.

В Пермском крае также завершается морозный период, на смену ему приходит умеренно теплая погода, но из-за сильного ветра, особенно в среду, ощущаемая температура будет заметно ниже фактической, сообщает пермский Центр геоинформационных систем. "В Перми во вторник к вечеру впервые с начала января температура воздуха превысит отметку минус 10 градусов, на этом закончится холодный период продолжительностью в 17 суток. В итоге неделя ожидается теплее нормы на 3-4 градуса на юге края и на 5-6 градусов - на севере", - сообщили в ГИС-центре. По данным синоптиков, количество осадков ожидается выше нормы в основном на севере края, где обильные снегопады пройдут в среду, а также в конце недели.

В Кирове, где долго держалась морозная погода, на этой неделе также потеплеет. По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха во вторник составит минус 2-4 градуса, в среду - минус 1-3 градуса. Во вторник в Кирове ожидается снег, метель, порывы южного ветра могут достигать 16 метров в секунду. При этом на дорогах гололедица, снежные заносы.

Перекрытые дороги

Сразу в ряде регионов Поволжья неделя началась со снегопадов и метелей, из-за чего власти приняли решение временно ограничить движение на некоторых участках дорог. Так, закрыть движение на федеральных и региональных трассах из-за метели пришлось в Самарской области, Татарстане, Башкирии, Пензенской области. По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, из-за метели на территории региона введены ограничения движения для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств на двух участках двух автомобильных дорог федерального значения: Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград и М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск.