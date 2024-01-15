В Череповце во двор детского сада вошла рысь

Вызванный охотовед усыпил животное, которое позже вывезли в лес

ТАСС, 15 января. Дикая рысь пришла во двор одного из детских садов Череповца, сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

"Рысь сегодня пришла в детский сад №119. Сотрудники дошкольного учреждения вовремя заметили лесную гостью. Работники поняли, что это действительно рысь, а не отъевшийся кот, и вызвали охотоведов", - сообщил Германов в своем Telegram-канале, приложив фото и видео хищника.

Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства усыпил рысь выстрелом, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает, добавил градоначальник.