В Ростовской области завершат ликвидацию пяти крупных свалок в 2024 году

Их общая площадь превышает 122 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Ликвидацию пяти крупных несанкционированных свалок, расположенных в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске, планируется завершить до конца 2024 года, что позволит улучшить качество жизни 1,7 млн человек. Об этом сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

"С 2022 года реализуются мероприятия по рекультивации свалок в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске. На [их] реализацию в 2022-2023 годах направлено 2,7 млрд рублей. <…> Да, не обошлось без проблем. Два подрядчика, выполняющих работы на свалках в Новочеркасске и Цимлянске, не смогли завершить работы в 2023 году. В настоящее время привлечены новые подрядчики, которые активно продолжили выполнять работы по рекультивации. В текущем году на завершение этих работ планируется направить 1,4 млрд рублей", - сказал он на совещании, посвященном подведению итогов работы министерства в прошлом году.

По словам Сизикова, ранее такой значительный объем бюджетных средств на экологические проекты не выделялся. "Мероприятия по рекультивации свалок на территории Ростовской области не осуществлялись более 15 лет. Наша задача на текущий год - завершить рекультивацию свалок, обеспечив улучшение качества жизни 1,7 млн человек в [этих] городах", - добавил Сизиков.

Министр также уточнил, что в 2023 году начались работы по рекультивации на двух свалках в Матвеево-Курганском и Песчанокопском районах. Ликвидацию полигонов предполагается завершить в 2024-2025 годах, на эти цели предусмотрено около 120 млн рублей.

Кроме того, в текущем году в регионе планируется благоустроить более 130 общественных территорий, на эти цели выделено около 1,7 млрд рублей, рассказал Сизиков. Всего с 2017 года в Ростовской области благоустроено 669 общественных пространств, на эти цели из всех источников финансирования было направлено более 10 млрд рублей.

Работы по рекультивации пяти полигонов твердых бытовых отходов в Ростовской области начались в 2022 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Их общая площадь превышает 122 га.