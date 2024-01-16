Первый производитель из Африки прошел органическую сертификацию в России

В Роскачестве сообщили, что это позволит производителю маркировать свою продукцию как органическую

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Первое предприятие из Африки прошло органическую сертификацию в России. Это позволит производителю маркировать свою продукцию как органическую, сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Первое предприятие из Африки получило статус органического, пройдя процедуру сертификации в органе по сертификации "Роскачество-Органик". Производитель из Туниса Cho company Sfax-Tunisia из города Сфакс успешно прошел двухэтапную процедуру сертификации - документарную проверку и аудит на производство эксперта с проведением отбора образцов и лабораторных исследований - и теперь имеет сертификат на оливки и масло оливковое", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что получение сертификата означает, что производитель соответствует всем требованиям органического производства, установленным в отечественных стандартах. "Только наличие соответствующего сертификата позволяет производителю маркировать свою продукцию как органическую", - пояснили в Роскачестве.

Этот производитель стал первым африканским производителем органической продукции, который попал в Единый государственный реестр производителей органической продукции.

В ведомстве уточнили, что ранее органический сертификат на свою продукцию получила винодельня из города Валенсия.