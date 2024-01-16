Приюты Нью-Йорка для мигрантов вводят комендантский час из-за жалоб граждан

Комендантский час будет действовать с 23:00 до 06:00 часов в центрах, которые вмещают примерно 1,9 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс устанавливает со вторника комендантский час в четырех местах для размещения мигрантов на фоне жалоб местных жителей. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 23:00 до 06:00 часов в центрах, которые вмещают примерно 1,9 тыс. человек. Граждане в основном жаловались на попрошайничество, кражи и случаи насилия со стороны мигрантов.

Мэр Нью-Йорка 4 января подал в суд на транспортные компании, занимающиеся доставкой мигрантов в Нью-Йорк, требуя сотни миллионов долларов за их содержание, об этом сообщил телеканал Fox News. Ранее Адамс также отмечал, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, которые "спят на улицах или в приютах". По его мнению, эта проблема разрушит Нью-Йорк". В конце сентября губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул задействовала 150 сотрудников национальной гвардии для борьбы с миграционным кризисом. Таким образом, общее число задействованных на уровне штата бойцов достигло 2 050.