"Молодежь Москвы" организует бесплатные экскурсии по историческим местам столицы

Набор экскурсоводов для проекта открылся 21 декабря

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проектный офис "Молодежь Москвы" представил новый туристический проект "Места Москвы", согласно которому экскурсоводы будут бесплатно проводить для горожан от 18 до 35 лет прогулки по историческим местам столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект разработан студентами Института экономики и финансов Российского университета транспорта. В рамках него уже весной 2024 года у молодежи появится возможность участвовать в квестах, блог-турах, экскурсиях на крупные городские производства.

"Новый проект позволит столичной молодежи не только узнать больше об истории города в уникальных форматах, открыть для себя новые места и найти единомышленников, но и реализовать себя в качестве профессиональных экскурсоводов", - приводит сайт слова председателя городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

Уточняется, что набор экскурсоводов для проекта открылся 21 декабря и продлится до 15 февраля, заявку можно подать на портале "Молодежь Москвы". По результатам отбора 30 финалистов пройдут обучение и станут экскурсоводами проекта.