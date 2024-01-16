В Саратовской области сняли ограничения на трассах после непогоды

Их вводили из-за метели и ограниченной видимости

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Введенные из-за непогоды ограничения движения сняли на участках трех федеральных трасс в Саратовской области. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"В 09:00 (08:00 мск) сняты ограничения для движения грузового и маршрутного транспорта, введенные 15 января на участках федеральных автодорог", - говорится в сообщении.

Ранее ограничения движения ввели для грузового и маршрутного транспорта на участках с 47-го по 291-й км трассы P-228, с 111-го по 179-й км трассы Самара - Волгоград, а также с 329-го км по 582-й км трассы Тамбов - граница с Республикой Казахстан. Проезд был запрещен в связи с сильным снегом, метелью, ограничением видимости, а также введением ограничений из-за плохих погодных условий в Самарской области.