Прием заявок на конкурс отечественных брендов АСИ продлен до 31 января

Среди регионов-лидеров по поданным заявкам на конкурс Башкирия, Татарстан, Москва, Приморский край и Московская область

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прием заявок на всероссийский конкурс отечественных брендов "Знай наших", который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), продлен до 31 января, сообщила пресс-служба АСИ.

"Организаторы всероссийского конкурса растущих брендов "Знай наших" продлили срок подачи заявок - они принимаются на крауд-платформе до 31 января включительно. АСИ совместно с Фондом Росконгресс проводят конкурс во второй раз, с 23 ноября прошлого года на него поступило уже больше 7,6 тыс. брендов от предпринимателей из разных регионов", - говорится в сообщении.

Среди регионов-лидеров по поданным заявкам на конкурс Башкирия (более 1,1 тыс. брендов), Татарстан (больше 1 тыс.), Москва (свыше 580), Приморский край (более 270) и Московская область (больше 200).

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства в родном регионе - не менее 30%. Также учитывается наличие у кандидатов социальных проектов. "Участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Победители получают колоссальное количество мер поддержки - от обучения персонала до встречи с высшим руководством страны. Но главное - это продвижение на маркетплейсах и реклама в разных каналах: в интернете, на ТВ, наружная реклама. Это ступень к дальнейшему развитию", - цитирует пресс-служба директора специальных проектов АСИ, куратора конкурса "Знай наших" Михаила Хомича.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции призывал продвигать региональные бренды РФ и заявлял, что присутствие российских брендов на отечественном рынке выросло на 31%.

Первый конкурс брендов проводился АСИ и Фондом Росконгресс по поручению президента, задача - поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сфер России. На конкурс поступило порядка 5 тыс. заявок из всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (более 1,4 тыс. заявок), Москва (более 330) и Самарская область (более 230).