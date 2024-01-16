Путин поздравил Вячеслава Гладкова с 55-летием

Президент РФ обсудил с губернатором Белгородской области ситуацию в приграничном регионе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с 55-летием и обсудил с ним ситуацию в приграничном регионе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, поздравлял ли Путин Гладкова с днем рождения и обсуждалась ли во время этого разговора ситуация в Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков 15 января отметил 55-летний юбилей. Приграничная Белгородская область с начала спецоперации превратилась в прифронтовой регион, который едва ли не ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ. Губернатору с командой ежедневно приходится не только решать рутинные управленческие задачи, но и выступать в роли кризис-менеджеров, занимаясь организацией безопасности жителей, восстановлением пострадавшей инфраструктуры и имущества, поиском оптимальных и быстрых решений для поддержки граждан и бизнеса в области.

В Белгородской области Гладков работает с ноября 2020 года, когда указом президента был назначен врио губернатора, сменив на этом посту Евгения Савченко. 19 сентября 2021 года он одержал победу на досрочных выборах главы региона с результатом 78,79% голосов (баллотировался от партии "Единая Россия"). 27 сентября того же года Гладков официально вступил в должность.

Несмотря на то, что для Белгородской области Гладков "не родной" - он родился в селе Кучки в Пензенской области, учился в Санкт-Петербурге, затем возглавлял администрацию ЗАТО Заречный на малой Родине, курировал вопросы внутренней политики в администрации Севастополя и занимал пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Ставропольского края - он снискал уважение во вверенном ему регионе. Гладков управляет областью, будучи на постоянной связи с жителями. Практически ежедневно он выходит в эфир, отвечая на "Десять вопросов губернатору", а рабочий день начинает, рассказывая о свежепринятых решениях в ежедневно публикуемом в соцсетях утреннем посте. Гладков предпочитает разбираться с проблемами, выезжая на местность и находясь рядом с белгородцами. Он ведет активный образ жизни, увлекается бегом и лыжами.