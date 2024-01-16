В Татарстане на трассе М-7 из-за непогоды ограничили движение для автобусов и грузовиков

В регионе зафиксировали снег, сильный боковой ветер, низовую метель и ограниченную видимость

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения для автобусов и грузовиков ввели из-за непогоды на трассе М-7 "Волга", проходящей по территории Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

"С 11:30 16 января 2024 года вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа км 735+683 - км 1169+336", - говорится в сообщении.

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия - снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость. "Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.