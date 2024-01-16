Более 114 тыс. писем пришло в Московскую усадьбу Деда Мороза

Это на 15 % больше, чем в прошлом году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 114 тыс. писем с новогодними желаниями и поздравлениями пришло на почту Московской усадьбы Деда Мороза, это на 15% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба усадьбы.

"В Московской усадьбе Деда Мороза подводят итоги почтовой кампании, которая проходила с 18 ноября по 16 января. Она стала шестой в истории столичной резиденции. Более 114 тыс. писем с новогодними желаниями и поздравлениями получил Дедушка Мороз в своей Московской усадьбе в Кузьминках. Это на 15 % больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 тыс. писем Дед Мороз получил по электронной почте. В пресс-службе добавили, что много писем в этом году поступило от взрослых, которые в основном просили здоровья, счастья и благополучия, а также мечтали о машинах, квартирах и погашении ипотеки. Дети в пожеланиях часто указывали гаджеты, игрушки, модную одежду и косметику.

"Одним из самых необычных стало желание шестилетнего мальчика, загадавшего волшебную золотую рыбку, которое может исполнить любое желание. Зимний волшебник уже исполнил мечту Максима - первую в череде новогодних чудес. Дедушка рыбку подарил, но напомнил: чтобы желания сбывались, нужно потрудиться и самому. Кроме того, в списке нестандартных просьб - волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что дети не только загадывали подарки, но и присылали их Деду Морозу - это поделки из ваты, шишек, картона и пластика, портреты волшебника и даже теплые носки, чтобы он не простудился зимой. Все, кто успел отправить послание в срок и указал обратный адрес, до конца зимы получат ответ от Деда Мороза.