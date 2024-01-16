Еврокомиссар сообщила, что нормативная база ЕС не успевает за развитием ИИ

Илиана Иванова считает, что сообществу следует работать над расширением перечня возможностей для бизнеса по исследованиям в области ИИ в целях ускорения развития инноваций

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Нормативно-правовая база по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) в Евросоюзе не успевает за развитием этой технологии, сообществу необходимо действовать еще быстрее. Об этом сообщила Еврокомиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Илиана Иванова на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Нам необходимо действовать очень быстро, потому что искусственный интеллект развивается быстрее, чем мы действуем, особенно если учесть [медленный] процесс принятия решений в ЕС, это осложняет ситуацию", - отметила она. При этом Еврокомиссар добавила, что "повестка дня ЕС в сфере инноваций уже сформирована <...>, так же как и регулятивно-нормативная база". Как подчеркнула Иванова, сообществу следует работать над расширением перечня возможностей для бизнеса по исследованиям в области ИИ в целях ускорения развития инноваций.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили приглашения россиянам.