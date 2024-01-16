В Британии обнародовали официальный фотопортрет короля Карла III

Снимок сделал фотограф Хьюго Бернан в Виндзорском замке в 2023 году

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Официальный фотопортрет короля Карла III, который появится в министерствах и ведомствах, различных госорганизациях, обнародован в Соединенном Королевстве. Портрет монарха в мундире адмирала королевских ВМС с орденами, как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, был сделан в прошлом году фотографом Хьюго Бернаном в Виндзорском замке.

Левой рукой он держит рукоять меча, символизирующего роль монарха как главы британских вооруженных сил и защитника веры, правой опирается на столик с лежащей на нем фуражкой.

Правление королевы Елизаветы II длилось так долго (70 лет и 7 месяцев), что в общественных зданиях находятся несколько портретов матери Карла III. Снимать их не планируют, и, согласно рекомендации секретариата кабинета министров, портрет монарха может соседствовать с изображениями покойной королевы.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым монархом стал ее старший сын - 75-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.

Заявки на получение нового официального портрета в формате А3 в дубовой рамке стали подавать в королевстве еще в ноябре, вскоре он появится в общественных зданиях Великобритании.