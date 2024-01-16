Володин поручил провести парламентские слушания по поддержке многодетных семей

Спикер Госдумы напомнил, что ранее президент Владимир Путин поручил разработать федеральные стандарты в сфере поддержки многодетных семей и определить их статус

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии поручил вице-спикеру палаты Анне Кузнецовой провести большие парламентские слушания с участием многодетных семей и представителей регионов.

"Есть предложение поручить Анне Юрьевне Кузнецовой, заместителю председателя Государственной думы, руководителю профильного комитета подготовить большие парламентские слушания с приглашением многодетных семей, представителей регионов, органов местного самоуправления, чтобы мы в режиме обратной связи выработали с вами новые законы, которые затем все будут исполнять", - сказал Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать федеральные стандарты в сфере поддержки многодетных семей и определить их статус. По его словам, депутаты выслушают представителей регионов, после чего будет принят федеральный закон, который будет регулировать эту сферу.