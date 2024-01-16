В ВОЗ сообщили о снижении потребления табака в мире с 2000 года

Согласно докладу организации, самая высокая доля населения, употребляющего табак, зафиксирована в регионе Юго-Восточной Азии - 26,5%

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Около 1,25 млрд человек, или каждый пятый взрослый житель планеты, употребляют табак. В 2000 году эта пропорция составляла один к трем, произошедшие за два десятилетия перемены свидетельствуют о снижении потребления табака, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в докладе ВОЗ, "употребление табака снижается, несмотря на усилия табачной промышленности поставить прогресс под угрозу". Согласно последним оценкам организации, "в мире насчитывается 1,25 млрд взрослых потребителей табака". "Тенденции 2022 года указывают на продолжающееся снижение уровня употребления табака в мире: примерно каждый пятый взрослый в мире потребляет табак по сравнению с каждым третьим в 2000 году", - констатировали эксперты.

Успехи достигнуты в 150 странах. В частности, в Бразилии потребление табака уменьшилось с 2010 года на 35%. "За последние годы в борьбе с табаком достигнут хороший прогресс, но сейчас не время самоуспокаиваться", - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Крех. По его словам, табачная промышленность "гонится за прибылью за счет бесчисленных жизней", она "пользуется возможностью, чтобы манипулировать политикой в области здравоохранения и продавать свою смертоносную продукцию". В этой связи ВОЗ призывает страны продолжать борьбу с табаком и "влиянием табачной промышленности".

Согласно докладу, самая высокая доля населения, употребляющего табак, зафиксирована в регионе Юго-Восточной Азии - 26,5%. Ненамного лучше ситуация в Европейском регионе (25,3%). Уровень употребления табака среди женщин в Европейском регионе более чем вдвое превышает средний мировой показатель, и снижение происходит гораздо медленнее, чем в других регионах. Согласно прогнозу экспертов, к 2025 году в мире в целом употребление табака снизится на 25% по сравнению с 2010 годом. Только 56 стран мира добьются уменьшения на 30%. В шести странах "все еще наблюдается рост употребления табака". Это Египет, Индонезия, Иордания, Конго, Молдавия и Оман.