Австриец разыскивает сына, который с матерью уехал в Новосибирск

По данным УФССП, женщина с ребенком могут находиться в Калининском районе региона или уехать в Краснодарский край, где проживают родственники

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Судебные приставы в Новосибирской области разыскивают приехавших из Австрии в феврале 2023 года мать с шестилетним ребенком. На розыск подал отец мальчика, гражданин Австрии, сообщили ТАСС в УФССП.

"На розыск подал отец мальчика, гражданин Австрии, который обратился в компетентные органы в стране. После этого к нам поступил исполнительный документ на розыск", - сказала собеседница агентства.

По данным службы, семилетний Эмилиан Леванков приехал в Новосибирск вместе с матерью в феврале 2023 года. Известно, что мальчик освоил русский язык. Мать ребенка, 40-летняя Виктория Леванкова является уроженкой Сочи. Предположительно, женщина с ребенком могут находиться в Калининском районе. Там проживает тетя Леванковой. "Не исключено, что они могут уехать в Краснодарский край: там также есть родственники", - уточнили в ведомстве.