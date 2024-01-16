В Нижневартовске открыли корь-центры из-за распространения числа больных

Они работают по принципу открытых в период пандемии коронавируса кабинетов, где осуществляется наблюдение за больными и контактными лицами, в частности, с применением дистанционных технологий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. В Нижневартовске открыли корь-центры из-за роста заболеваемостью корью, сообщается на сайте Нижневартовской городской поликлиники.

"В поликлиниках Нижневартовска открыли корь-центры из-за распространения коревой инфекции среди взрослых в городе. Они организованы для работы с заболевшими и контактными пациентами в очагах", - говорится в сообщении.

Кабинеты работают по принципу ковид-центров, открытых в период пандемии коронавируса. Здесь ведется наблюдение за больными и контактными лицами, в том числе с применением дистанционных технологий, производится ежедневный контроль и обзвон пациентов, оформление листков нетрудоспособности, обследование и лечение

Школы в Нижневартовске школы с 9 по 21 января перешли на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей. Также в городе отменили массовые мероприятия в помещениях.