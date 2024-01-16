В столице знаком отличия "Волонтер Москвы" наградили 30 добровольцев

Новым памятным знаком награждаются волонтеры, которые внесли значительный вклад в развитие добровольчества в Москве и осуществляли свою деятельность не менее двух лет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. 30 человек получили знак отличия "Волонтер Москвы" в ходе церемонии, которая прошла в мэрии столицы.

"Мы отмечаем этой наградой 30 наиболее отличившихся волонтеров города, лучших из лучших, цвет московского добровольческого клуба, который уже насчитывает более 1,2 млн человек. Это люди разного возраста, разных профессий и интересов. Но вас всех объединяет доброта, отзывчивость и активная гражданская позиция", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, волонтерство - это веление души и образ жизни. "Спасибо за вашу душевную щедрость, энергию, доброту. Волонтерство - это золотой запас Москвы, мы будем беречь его и приумножать. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия", - заключила заммэра.

Власти столицы учредили знак отличия "Волонтер Москвы" в 2022 году. Новым памятным знаком награждаются волонтеры, которые внесли значительный вклад в развитие добровольчества в Москве и осуществляли свою деятельность не менее двух лет. Знаком отличия ежегодно будут поощрять не более 30 человек. Знак будет выполнен из золотистого металла в форме круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.