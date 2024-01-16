Госдума проведет парламентские слушания по проблемам ЖКХ

С инициативой провести такое мероприятие выступил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Парламентские слушания по проблемам ЖКХ пройдут в Госдуме. Об этом заявил в ходе первого пленарного заседания весенней сессии председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

С инициативой провести такое мероприятие выступил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев во время пленарного заседания. По его словам, оно необходимо для того, чтобы услышать мнение широких слоев общества.

"Уважаемые коллеги, прозвучало предложение о проведении больших парламентских слушаний по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Давайте поддержим Алексея Геннадьевича. Эта тема назрела", - сказал Володин.

Также он попросил Нечаева подготовить к слушаниям доклад. "Это касается в том числе Олега Викторовича Морозова (председатель комитета Госдумы по контролю - прим. ТАСС), который должен также подключиться к подготовке больших парламентских слушаний и дать оценку эффективности норм закона, в том числе о концессии", - отметил Володин.

Ранее в ходе пленарного заседания было принято решение о создании в Госдуме рабочей группы для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, которую возглавил вице-спикер Алексей Гордеев.