В Эстонии отклонили инициативу немедленного сноса "Бронзового солдата"

За проголосовали 14 депутатов, 54 были против

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент) Эстонии отклонил инициированный фракцией Консервативной народной партии законопроект по немедленному сносу всех "красных памятников", установленных при советской власти, в том числе памятника советским воинам в Таллине, известного как "Бронзовый солдат". Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что перенос "Бронзового солдата" из центра Таллинна на Военное кладбище ничего не изменил", - говорится в сообщении.

Инициатива оппозиционной Консервативной народной партии предусматривала, что Рийгикогу обратится с предложением о сносе советских памятников к правительству. Однако поддержки парламента она не снискала. За это проголосовали 14 депутатов, 54 были против, 21 политик не стал голосовать.