Госдума введет штрафы для владельцев лесных участков за бездействие при тушении пожара

Сумма штрафов составит до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 200 тыс. рублей за бездействие владельцев лесных участков при тушении лесного пожара.

Законопроект внесло в октябре 2023 года в палату правительство РФ. Новым положением предлагается дополнить ст. 8.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации). Так, за неисполнение лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, а также обладателями сервитута обязанности по участию в мероприятиях по тушению лесного пожара на соответствующем лесном участке предложены штрафы для граждан от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предлагается ввести штраф до 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц - от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

Также законопроектом предлагается ввести штрафы за непредставление данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия в закрепленных охотничьих угодьях в региональный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юрлиц - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. Такие санкции предлагается ввести, дополнив КоАП РФ соответствующей статьей.