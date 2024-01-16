В регионах ЦФО 16-17 января ожидаются усиление ветра до 17 м/с и сильный снег

Региональные управления МЧС распространили предупреждения об ухудшении погодных условий

ТАСС, 16 января. Ветер с порывами до 15-17 м/ с, сильный снег, местами метель ожидаются 16-17 января в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Костромской, Рязанской, Тамбовской областях. Предупреждения об ухудшении погодных условий опубликованы на сайтах региональных управлений МЧС и местных гидрометцентров.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью ожидается усиление ветра порывами 15-17 м/с. Ночью с 16 на 17 января 2024 г. на территории Тамбовской области ожидается местами сильный снег, метель, ухудшение видимости до 500-1 000 м", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Тамбовской области.

Предупреждения об аналогичных погодных условиях распространены также в Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской областях. "До конца суток 16 января на территории Рязанской области ожидается местами сильный снег, мокрый снег, местами метель с ухудшением видимости 200-500 метров, местами снежные заносы", - отмечено на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

Ухудшение погодных условий также возможно в ночь на 17 января в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областях. По данным местных гидрометцентров, в этих регионах прогнозируются снегопады различной интенсивности, ветер с порывами до 12-15 м/с, местами до 17 м/с.