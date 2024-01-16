Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ на второй неделе года возросла на 78%

По данным Роспотребнадзора, 25% всех случаев заболевания приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, остальные 75% - на другие регионы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ возросла на второй неделе 2024 года на 78% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На второй неделе 2024 года отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ - 939 тыс. случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 25% всех случаев заболевания приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, остальные 75% - на другие регионы страны.