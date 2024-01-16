Премьер Госсовета КНР считает, что человечество должно наметить красную линию в области ИИ

Ли Цян заявил, что мировое сообщество должно осуществлять коллективный контроль таким образом, чтобы никто не мог переступить порог дозволенного в указанной области

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Человечество должно контролировать искусственный интеллект (ИИ) и наметить красную линию, которая позволит избежать рисков в этой области. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Прежде всего искусственный интеллект должен быть ориентирован на человека. Проще говоря, люди должны осуществлять контроль над машинами вместо того, чтобы машины контролировали нас, - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. - Необходимо продвигать развитие ИИ в направлении, которое обеспечит прогресс человечеству".

Как подчеркнул глава китайского правительства, для этого необходимо "обозначить красную линию" в развитии ИИ. По его словам, мировое сообщество должно осуществлять коллективный контроль таким образом, чтобы никто не мог переступить порог дозволенного в указанной области.

"Нам следует обеспечить прозрачность в развитии искусственного интеллекта, - уточнил Ли Цян. - С другой стороны, это должно носить толерантный характер, служить на благо подавляющей части человечества, а не в интересах небольшой группы людей".

Премьер Госсовета отметил, что крайне важно обеспечить многостороннюю координацию по вопросам, имеющим отношение к ИИ. "Мы в Китае приняли много законов и правил, касающихся защиты безопасности данных, соблюдения этики и предоставления соответствующих услуг", - добавил он.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи для обсуждения актуальных вопросов политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января, тема - "Восстановление доверия". На нем собрались руководители бизнеса, политические лидеры и эксперты более чем из 120 стран (в общей сложности 2,8 тыс. участников). Российская сторона не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили ей приглашения.