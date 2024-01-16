В Волгоградской области число внебольничных пневмоний увеличилось вдвое за неделю

В регионе также на 42% выросло количество обращений в медучреждения пациентов с респираторными симптомами

ВОЛГОГРАД, 16 января. /ТАСС/. Заболеваемость внебольничными пневмониями в Волгоградской области за последнюю неделю увеличилась на 94%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Продолжается контроль за ситуацией по заболеваемости внебольничными пневмониями - по сравнению с первой календарной неделей количество обратившихся увеличилось на 94 и на 15% по сравнению с 52-й календарной неделей", - говорится в сообщении. При этом число больных не уточняется.

По данным ведомства, на второй календарной неделе 2024 года - в период с 8 по 14 января - наблюдается рост числа обращений граждан с респираторными симптомами в медучреждения региона. Их количество выросло на 42% по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость обусловлена циркуляцией риновируса, РС-вирус, метапневмовируса, аденовируса вирусов гриппа типа А и COVID-19. При этом зарегистрировано 320 случаев COVID-19, что в два раза меньше предновогодней недели.