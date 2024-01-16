В Самарской области ограничили движение большегрузов на трассе А-300

Ограничения введены на участке с 23-го км по 195-й км

ТАСС, 16 января. Временное ограничение движения введено в Самарской и Оренбургской областях на участках трассы А-300 из-за метели. Об этом сообщили в УГИБДД по Самарской области.

"Временное ограничение движения с 15:30 мск для большегрузных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской областей А-300 "Самара-Б. Черниговка - граница с Республикой Казахстан" в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель, порывистый ветер, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены на участке с 23-го км по 195-й км. Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам, а водителей, находящихся в пути, выбрать место для остановки и ночлега либо выбрать альтернативные пути объезда.

Также во вторник в четырех областях Приволжского федерального округа из-за метели продлено временное ограничено движение для маршрутных транспортных средств на федеральных трассах в Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях на участках, сообщили в "Поволжуправтодоре".