Темой Рождественских чтений станет роль православия в формировании культуры РФ

Заключительный этап форума пройдет в Москве с 23 по 27 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участники предстоящих XXХII Международных Рождественских образовательных чтений обсудят ключевую роль православия в формировании и развитии отечественной культуры, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, глава оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В этом году общероссийский церковно-общественный форум посвящен теме "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".

"Тема чтений этого года приглашает нас к осознанию роли православия в формировании и развитии отечественной культуры во всех ее проявлениях. Мы говорим и о культуре образования и воспитания, и о культуре семьи и брака, и о культуре как творческой традиции народа, и о многих других аспектах культуры. Изучение наших корней, основ православной культуры показывает, что она пронизывает все сферы современной жизни российского общества", - сказал митрополит Евгений.

Прикосновение к разным аспектам этой культуры, отметил он, должно быть доступно каждому жителю России с самого раннего детства. "Необходимо плодотворное соработничество органов власти и церкви, образовательных организаций и СМИ в решении проблем нравственного воспитания, в деле укрепления нравственных основ жизни детей и молодежи", - сказал представитель РПЦ.

По словам иерарха, Рождественские чтения - это уникальная площадка, где можно поделиться наработанным опытом, презентовать региональные проекты, которые можно тиражировать в других регионах, а также найти единомышленников и сотрудников для реализации дальнейших планов.

В Москве с 23 по 27 января пройдет заключительный этап Рождественских чтений, до этого их площадки работали в регионах. "Форум включает 18 направлений чтений и Рождественских парламентских встреч, общее число мероприятий превысит 150", - рассказал глава оргкомитета. Московский этап откроется 24 января Божественной литургией в храме Христа Спасителя, которую совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.