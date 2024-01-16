В Петербурге в 2024 году закупят около 900 единиц транспортной техники

Среди них современные трамваи, троллейбусы и вагоны метро "Балтиец"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Около 900 единиц новой техники для развития общественного транспорта Петербурга будет закуплено в 2024 году. Среди них современные трамваи, троллейбусы и вагоны метро "Балтиец", сообщили в пресс-службе Смольного.

"До конца 2024 года планируется приобрести порядка 880 единиц различной техники: 177 новых трамваев и троллейбусов, 80 вагонов метро "Балтиец", 523 автобуса для "Пассажиравтотранса" и порядка 100 электробусов. По программе развития "Горэлектротранса" город до конца 2028 года получит 596 новых трамваев и 587 троллейбусов", - говорится в сообщении.

Губернатор города Александр Беглов напомнил, что за последние 2 года уже закуплено порядка 4 тыс. единиц новой техники - трамваев, автобусов, троллейбусов, вагонов метро. В город прибыли и вышли на линию более 450 трамваев и троллейбусов, порядка 3,5 тыс. автобусов и 144 вагона метро "Балтиец". В Санкт Петербурге растет количество троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Благодаря запасу хода не менее 20 км технику можно запускать в отдаленные районы без создания дополнительной контактной сети. Сегодня в городе эксплуатируется 257 таких троллейбусов. До конца 2028 года их количество увеличится до 337.

Вся новая техника - низкопольная, поэтому удобна для перевозки маломобильных граждан и детей в колясках. Она оборудована мультимедийными информационными табло, имеет современные системы оплаты проезда, видеонаблюдение. Трамваи оснащены интеллектуальной системой помощи водителю, благодаря которой снижается риск ДТП.

В пресс-службе также отметили, что Петербург развивает электробусное движение - по улицам уже курсируют 13 машин. В октябре прошлого года начато строительство электробусного парка, первую очередь введут в этом году. Парк планируется укомплектовать более чем 120 электробусами. Уже заключен контракт на поставку 26 из них, они поступят летом 2024 года. Со строительством второй очереди в 2026 году количество электробусов на маршрутной сети превысит 400.

Параллельно с приобретением новой техники Петербург ведет модернизацию транспортной инфраструктуры. Реконструирует действующие и строит новые трамвайные, троллейбусные и автобусные парки, обновляет путевое хозяйство, модернизирует депо метрополитена. В рамках обновления инфраструктуры "Горэлектротранса" к концу 2028 года должна завершиться модернизация пяти трамвайных, четырех троллейбусных и одного трамвайно-троллейбусного парка.