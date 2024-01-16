Уральский музей представил выставочный проект к 90-летию Свердловской области

Посетить выставку можно до 31 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Выставка в честь 90-летнего юбилея Свердловской области открылась в краеведческом музее имени О. Е. Клера в Екатеринбурге. Гостям представили экспонаты, отражающие историю региона: скульптуру, сувениры и монеты, документальные фото, рабочие инструменты горняков XX века, а также предметы, принадлежавшие важным в жизни региона людям, передает корреспондент ТАСС.

"На [выставке] собраны подлинные экспонаты, которые хранят тепло людей, которые создавали наш регион, строили предприятия, отдавали все свои силы образованию и культуре. Мне очень приятно, что гости нашего музея смогут воочию это увидеть", - рассказал директор музея Александр Емельянов.

На выставке в том числе представлены личные предметы режиссера Ярополка Лапшина: архивные фото 1983 года и пригласительный билет на третий съезд кинематографистов 1976 года. Выставлена клюшка с автографом чемпиона мира по хоккею с мячом 1974 года Николая Дуракова и волейбольный мяч с автографами свердловчанок-волейболисток, победительниц XXII Олимпийских игр в Москве 1980 года.

Кроме того, на выставке представили бивень моржа 1964 года, расписанный видами Севера и картой СССР. "Это подарок в честь знаменитой трансуральской экспедиции, организованной [редакцией журнала] "Уральский следопыт". Журналисты прошли на собаках без остановок [от Чукотки] до границы Советского Союза и Норвегии", - отметил заведующий отделом истории Урала в музее истории и археологии региона Александр Фроленко.

Посетить выставку можно до 31 марта.

Свердловская область была образованна 17 января 1934 года постановлением ЦИК СССР при разделении Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую. В 1938 году из состава Свердловской выделили Пермскую область.