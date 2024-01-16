В Самарской области восстановили движение на трассе М-5 после массового ДТП

Там столкнулись 14 автомобилей

ТАСС, 16 января. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области, где днем столкнулись 14 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"В настоящее время движение на участке 1 129-го км автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе, где произошло массовое столкновение автотранспорта, полностью восстановлено. На месте работают экипажи ДПС", - говорится в сообщении.

По данным "Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" региона, днем во вторник 12 грузовых и два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-5, пострадали два человека. В результате движение на трассе в районе села Старое Якушкино было приостановлено.