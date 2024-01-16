В Думу внесли поправки о создании центров исторического наследия президентов РФ

Законопроектом предлагается сохранить возможность создания центров исторического наследия президентов РФ лишь в отношении президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий после 1 января 2000 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков внес в нижнюю палату парламента законопроект о создании центров исторического наследия лишь тех президентов РФ, полномочия которых прекращены после 1 января 2000 года. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно действующему законодательству, такой центр может быть создан администрацией президента РФ по согласованию с президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, в порядке, установленном российским законодательством. Создание центра после смерти президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, осуществляется по согласованию с его наследниками. При этом какой-то определенный срок, в течение которого может быть создан центр исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, в действующем законодательстве не предусмотрен.

Законопроект вносит изменения в закон "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий" и разработан в целях восстановления исторической справедливости и недопущения искажения истории, отмечает автор. "Законопроектом предлагается сохранить возможность создания центров исторического наследия президентов РФ лишь в отношении президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий после 1 января 2000 года", - отмечается в пояснительной записке.

Автор приводит в пример первого президента России Бориса Ельцина. "По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2016 году, 50% респондентов называло Ельцина виновником кризиса, в котором оказалась Россия в 1990-е годы", - отмечается в материалах. Автор подчеркивает, что существование в настоящее время центра исторического наследия имени Бориса Ельцина в таком виде, какой он есть сейчас, "создает угрозу национальному единству и раскалывает российское общество".

Одновременно законопроектом предлагается зафиксировать в качестве одной из целей деятельности таких центров представление объективной оценки роли личности президента в исторической ретроспективе.