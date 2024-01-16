В Петербурге открыли выставку, визуализирующую блокадные дневники

Экспозицию можно увидеть в Музее политической истории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Музей политической истории России в Санкт-Петербурге открыл к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выставку "Блокадный дневник". Как рассказала корреспонденту ТАСС заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея и куратор выставки Маргарита Самойлова, цель выставки - с помощью реликвий из фондов визуализировать то, о чем говорится в дневниках.

"Смысл выставки был не в том, чтобы представить непосредственно дневники, - они изучены, расшифрованы и уже изданы. Выставка же предлагает разобраться, для чего вообще люди писали дневники, какие у них были мотивы. Мы также попытались из нашей блокадной коллекции, которая хранится в фондах и насчитывает более 10 тыс. единиц хранения, взять такие предметы, о которых в дневниках упоминается, чтобы визуализировать эти выдержки", - поделилась куратор.

По ее словам, один дневник даже удалось представить в подлинном экземпляре - он содержит рассказы о жизни детей из Куйбышевского приемника-распределителя. Часть записей оставили сами дети, часть историй с их слов записала воспитательница. Всего сотрудники музея расшифровали и изучили шесть уникальных рукописных дневниковых записей, хранящихся в музее, все они принадлежали людям разных возрастов, профессий и социального положения - от студента Политеха и будущего академика Михаила Будыко до бухгалтера автобазы №2 Ленинградской областной торгово-заготовительной конторы Любови Батраковой. Выставку дополняют архивные документы, графика и фотографии.

Помимо выставки, музей презентовал иллюстрированное научно-популярное издания "Выживем!", где впервые опубликованы хранящиеся в фондах музея рукописи дневников. В книге сохранены зачеркнутые слова, сокращения, описки, подчеркивания и прочее от автора - их чтение потребует определенных усилий. Также состоялось открытие мемориальной доски, посвященной сотрудникам музея, отдавшим жизнь в годы Великой Отечественной войны и работавшим в осажденном Ленинграде.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX века. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.