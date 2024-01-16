В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

Все службы города были переведены на усиленный режим работы

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявили в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение о сильном снеге на территории Сочи. В период 19:00-20:00 мск 16 января и до 03:00 мск 17 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.

Ранее на территории Сочи в прибрежной части синоптики прогнозировали ливни, град, ветер, в горах - снегопады и лавинную опасность. Все службы города были переведены на усиленный режим работы.