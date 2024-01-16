В Ульяновской области из-за метели ограничили движение автобусов и грузовиков

Ограничение действует на четырех участках четырех федеральных дорог

ТАСС, 16 января. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничено в Ульяновской области из-за непогоды, сообщается в официальном Telegram-канале министерства транспорта региона.

"В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями и в целях обеспечения безопасности дорожного движения 16.01.2024 года с 21:00 и до наступления благоприятных погодных условий будет действовать временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, а также грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения", - указано в сообщении.

Ограничение действует на четырех участках четырех федеральных дорог и на 16 участках региональных дорог.