Польские перевозчики разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Польские перевозчики разблокировали проезд для украинских большегрузов на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По ее данным, акция протеста польских перевозчиков завершилась в 21:00 мск. "Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Таким образом, разблокированы все три основных КПП: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное".

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак ранее во вторник сообщил, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады переездов возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Однако один из организаторов протестов Рафал Меклер заявил, что блокада может возобновиться по истечении данного срока, если правительство Польши не выполнит взятые на себя обязательства.

Польские перевозчики 6 ноября начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Блокируя пункты пропуска, поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены были сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя.