В Саратовской области на федеральных трассах приостановили движение автобусов и грузовиков

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

ТАСС, 16 января. Движение автобусов, такси и грузовиков ограничено на федеральных дорогах в Саратовской области из-за непогоды. Об этом сообщили журналистам в УГИБДД по региону.

"Ввести с 20:00 (19:00 мск) временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Саратовской области: Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов, А-298 автомобильная дорога Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан", - сказано в сообщении.

Также ограничения введены на участках трасс Р-229, Р-228, Р-22, М-5 "Урал" в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.