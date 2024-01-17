Во Франции задействуют 20 тыс. военных для охраны Олимпийских игр

Военнослужащие будут сопровождать участников эстафеты олимпийского огня, а также оказывать поддержу полиции и другим службам страны во время соревнований

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Франция увеличит военный контингент, который будет задействован для охраны Олимпийских игр летом 2024 года в Париже, до 20 тыс. человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на начальника Главного штаба сухопутных сил Франции Пьера Шилля.

"Олимпийские игры станут чрезвычайно важным событием для нашей страны. Вооруженные силы будут рядом в этот важный момент, и мы задействуем почти 20 тыс. мужчин и женщин из вооруженных сил и сухопутных войск", - заявил он.

Шилль уточнил, что военные будут сопровождать участников эстафеты олимпийского огня по всей территории страны. Непосредственно во время соревнований они будут оказывать поддержку полиции, жандармерии и другим службам внутри страны. Одной из важнейших точек, которую будут охранять военные, станет речной порт на Сене, откуда баржи с национальными командами будут отправляться на церемонию открытия игр. Несколько тысяч военнослужащих разместят в полевом лагере на востоке Парижа на поляне Рейи близ Венсенского леса.

В ноябре 2023 года генерал Кристоф Абад, ответственный за безопасность в парижской агломерации, сообщил, что к охране порядка на Играх будут привлечены до 15 тыс. военнослужащих. Тогда он утверждал, что 10 из 15 тыс. военных будут задействованы в столичном регионе Иль-де-Франс. Также он сообщал, что 5 тыс. военнослужащих на время соревнований в рамках Игр будут размещены в палатках в 12-м округе Парижа.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК в декабре сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры исключительно в нейтральном статусе, причем только представителей индивидуальных видов спорта и дисциплин, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.