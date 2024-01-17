Володин запустил опрос об оборотных штрафах за утечку персональных данных

По словам председателя Госдумы, "участились случаи похищений личных сведений" у россиян

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в Telegram-канале опрос об оборотных штрафах за утечку персональных данных.

"Участились случаи похищений личных сведений наших граждан. Вы поддерживаете оборотные штрафы за утечку персональных данных, а также уголовное наказание (до 10 лет лишения свободы) за незаконное использование такой информации, полученной преступным путем", - спросил Володин у своих подписчиков, предложив три варианта ответа: "да", "нет" и "все равно".

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Предполагается, что максимальный штраф составит до трех процентов от выручки компании.

Документ был внесен в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Речь идет о проектах поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ. Согласно поправкам к КоАП РФ, штрафы для должностных лиц могут составить до 2 млн рублей, для юридических - до 15 млн рублей. При этом повторная утечка персональных данных повлечет оборотные штрафы в размере до 3% выручки за календарный год, но не более 500 млн рублей.

Поправки к УК РФ вводят уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих такие данные.