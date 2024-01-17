Около 15 млн человек узнали о работе предприятий по проекту "Открой#Моспром"

В частности, в "Центре аддитивных технологий" участники проекта увидели, как печатают на 3D-принтере детали для авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Почти 15 млн человек ознакомились с функционированием более чем 130 промышленных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром" за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Около 15 миллионов человек узнали о работе более чем 130 промышленных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром" за 5 лет. Профиль высокотехнологичных компаний самый разнообразный - от лифтостроения до производства мороженого. Среди них есть предприятия со столетней историей: косметическая фабрика "Свобода" и кондитерский концерн "Бабаевский", - написал он.

Отмечается, что в "Центре аддитивных технологий" участники проекта увидели, как печатают на 3D-принтере детали для авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов. Кроме того, на предприятиях АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", ПАО "Ил" и НПО "Молния" жители узнали о том, как развивались отечественные космическая и авиационная отрасли.

Собянин подчеркнул, что экскурсии проводились также онлайн, например, по отраслевому кластеру легкой промышленности "Кунцево".

"В рамках проекта организовано больше 30 фотовыставок, которые знакомили с особенностями работы разных производств столицы. Всего в "Открой#Моспром" сейчас реализуется около 10 различных форматов, в том числе спектакли и концерты на промышленных площадках", - добавил мэр.