В Москве изменятся восемь маршрутов автобусов и электробусов

Изменения затронут транспорт в центре города, на северо-востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в поселении Десеновское в ТиНАО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Восемь маршрутов автобусов и электробусов, которые проходят в 21 районе и поселении Москвы, будут изменены с 20 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Наша задача - улучшить доступность транспорта во всех районах города, чтобы обеспечить москвичам более удобные поездки до станций рельсового каркаса и других важных объектов. С 20 января мы изменим трассы 8 маршрутов автобусов и электробусов, на которых в месяц совершают более 450 тыс. поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он уточнил, что изменения маршрутов затронут транспорт в центре города, на северо-востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в поселении Десеновское в ТиНАО. Некоторые маршруты объединятся - автобусы и электробусы станут ходить чаще, у других появится более удобный подъезд к станциям МЦД, жилым домам и социальным объектам.