Путин рекомендовал проработать улучшение государственной антинаркотической политики

Доклад об исполнении поручения глава государства ждет 1 июля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал проработать предложения по повышению эффективности государственной антинаркотической политики. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Проанализировать положения законодательства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотических средств и правоприменительную практику в связи с совершением преступлений в этой сфере и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности государственной антинаркотической политики", - говорится на сайте Кремля.

Ответственными назначены председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, генпрокурор России Игорь Краснов, главы МВД Владимир Колокольцев, Минюста Константин Чуйченко, ФСИН Аркадий Гостев, а также глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Доклад об исполнении поручения глава государства ждет 1 июля 2024 года.