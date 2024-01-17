Путин поручил кабмину изучить опыт Тюменской области по оказанию помощи бездомным

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 июля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Опыт Тюменской области по оказанию помощи бездомным должен быть изучен правительством вместе с комиссией Госсовета. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре, перечень опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Здравоохранение" изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавляющий в Госсовете профильную комиссию. Срок исполнения - до 1 июля.

На заседании Совета по правам человека 4 декабря президент организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева обратила внимание главы государства на работу благотворительной структуры "Милосердие" в Тюменской области. По ее словам, организация вместе с госструктурами и православной церковью получила лицензию и оказывает бесплатную помощь бездомным на всех этапах.

Демичева попросила Путина дать поручение изучить и распространить опыт региона. Путин назвал тему бездомных очень чувствительной и согласился "вместе подумать", как это можно использовать в масштабах всей страны.