Путин поручил оценить целесообразность внесения в паспорт РФ отметок о детях старше 14 лет

Президент ждет доклад по этой теме до 1 июля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность внесения в паспорт РФ отметок о детях старше 14 лет, сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих проставление в паспорте гражданина РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Также поручается упростить процедуры, связанные с проставлением такой отметки, для исключения необходимости представления документов и справок на бумажном носителе. Президент ждет доклад до 1 июля.