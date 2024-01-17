Жителям Прикамья будут платить по 5 тыс. рублей за сообщения о пьяных водителях

Подобные меры уже действуют в Ямало-Ненецком АО, Республике Коми и Нижегородской области

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Власти Прикамья будут финансово поощрять жителей за содействие в выявлении нетрезвых водителей. За сообщение о каждом факте управления автомобилем в пьяном виде, которое поможет задержать нарушителя, будут платить по 5 тыс. рублей, сообщил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.

"В 2023 году зафиксирован рост ДТП с участием пьяных водителей и количество пострадавших в них. На сегодняшний день, один из наиболее эффективных методов предотвращения таких ДТП - задержание пьяных водителей нарядами ДПС, в том числе по сообщениям граждан. В связи с этим министерством территориальной безопасности Пермского края разработан вопрос о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о пьяном водителе, который впоследствии был задержан. Размер вознаграждения - 5 тыс. рублей", - сообщил Батмазов на заседании правительства региона.

Подобные меры уже действуют в Ямало-Ненецком АО, Республике Коми и Нижегородской области. В Прикамье на эти цели с 2024 по 2026 год будет ежегодно выделяться 250 тыс. рублей.

По информации регионального министерства, за январь-ноябрь 2023 года по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло 224 ДТП, что больше аналогичного периода 2022 года на 16%. В результате таких ДТП в прошлом году в регионе погибли 55 человек, еще 318 получили травмы различной степени тяжести.