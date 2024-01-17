В Херсонской области в 2023 году втрое сократилась площадь необрабатываемых сельхозугодий

Общая площадь сельхозугодий в области составляет около 1,6 млн га

ГЕНИЧЕСК, 17 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2023 году более чем в три раза - до 66 тыс. га - сократили площадь необрабатываемых сельхозугодий за счет передачи их в пользование местным аграриям, сообщил ТАСС председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

"С прошлого года необрабатывавшиеся земли по разработанной процедуре передаются на два года в обработку местных хозяйствам, преимущественно соседним, которые активно получают ряд мер господдержки для развития производства. При этом они должны обязательно быть зарегистрированы в Херсонской области. В итоге с мая нам удалось в 3,3 раза сократить площади необрабатываемых сельхозугодий - с 220 тыс. до 66 тыс. га. Это порядка 4,9% от общей площади сельскохозяйственных земель региона", - сказал Алексеенко.

Общая площадь сельхозугодий в области составляет около 1,6 млн га, в них входят пахотные земли, пастбища, сады, виноградники. Перерегистрацию, по словам председателя правительства региона, прошли уже более 1,1 тыс. предприятий сельского хозяйства.

О планах передать аграриям простаивающие сельскохозяйственные земли глава регионального правительства заявил в апреле 2023 года. При этом Алексеенко подчеркнул, что для получения земли в пользование сельхозпредприятия должны перерегистрироваться по российскому законодательству.