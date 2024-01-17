Глава ВОЗ пояснил, что термин "болезнь X" обозначает любое неизвестное заболевание

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, это понятие используется при обсуждении проблематики подготовки к будущим пандемиям

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Понятие "болезнь Х" используется с 2018 года для обозначения любого неизвестного заболевания, а не какого-то конкретного. Об этом заявил на заседании Всемирного экономического форума в Давосе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он обратил внимание на повышенное внимание, уделяемое в социальных сетях "болезни X". Как подчеркнул Гебрейесус, "болезнь X - это обозначение любой неизвестной болезни". "Мы используем его с 2018 года", - напомнил он.

Это понятие используется при обсуждении проблематики подготовки к будущим пандемиям, пояснил глава ВОЗ. Он высказался за мобилизацию усилий международного сообщества по подготовке к пандемиям.

Сессия ВЭФ, на которой 17 января обсуждалась подготовка к пандемиям, была обозначена как "Подготовка к болезни X". Гебрейесус подчеркнул в этой связи, что следует готовиться к новым чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. "Вопрос не в том, случиться это [новая пандемия] или нет, а в том, когда это произойдет", - предупредил глава ВОЗ.

В пресс-службе Роспотребнадзора ранее пояснили, что заявления о "болезни X", обсуждение которой было внесено в повестку ВЭФ, могут иметь не научные, а экономические мотивы. Отмечалось, что "включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций", что особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, "которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме". В ведомстве отметили, что после пандемии ковида ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации.