Строительная готовность объекта составляет 70%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход строительства пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки, связывающего стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.

"Мы активно продолжаем работать над пешеходными пространствами города. Здесь происходит интеграция двух больших пешеходных пространств, начиная от Воробьевых гор, парка Горького с выходом на стрелку острова Балчуг и с выходом уже до храма Христа Спасителя. Более того, по набережной острова Балчуг у нас есть планы продлить набережную и сделать переход под Малым Каменным мостом, соединить Болотную площадь, Болотную набережную. Таким образом, это будет огромное пространство от Болотной до великолепного памятника Петру Первому на стрелке, дальше - Крымская набережная, Пушкинская набережная и до Воробьевой набережной. Это в целом где-то около 17-18 км пешеходных пространств, которые, конечно, будут востребованы москвичами и гостями столицы," - сказал Собянин.

В свою очередь, главный инженер компании-подрядчика ООО "СТМ-Центр" Павел Звирь сказал, что в прошлом году было выполнено 82% от стоимости работ. "Заканчиваем работы летом 2024 года. По оставшимся работам: осталось благоустройство, архитектурная подсветка и подводка сетей. Все коммуникации, которые мешали ходу строительства, вынесены в период строительства, и само непосредственно пролетное строение моста было собрано в Подмосковье и на барже в сентябре прошлого года было доставлено непосредственно в Водоотводной канал и здесь методом разворота поставлено", - рассказал Звирь.

Строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки было начато в марте 2023 года и осуществляется за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новый мост длиной 58 м и шириной 8 м соединит остров Балчуг (Болотную набережную) с Крымской и Якиманской набережными и, таким образом, станет частью пешеходного маршрута от Воробьевых гор до Дома культуры "ГЭС-2". Он сделает ближе и доступнее знаковые объекты острова Балчуг. В частности, путь от "Музеона" до арт-пространства "Красный Октябрь" займет примерно на 10 минут меньше и станет значительно комфортнее. Особенностью конструкции является установка ребра жесткости снаружи по центру, что позволит разделить встречные потоки пешеходов и одновременно создать длинную 36-метровую скамейку для желающих отдохнуть. На данный момент, как отметили в пресс-службе мэра, строительная готовность объекта составляет 70%. Завершить строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки планируется в 2024 году.

Кроме того, в декабре 2023 года Собянин поручил разработать проект пешеходного перехода под Малым каменным мостом. Новое искусственное сооружение длиной 158 м, построенное в русле Водоотводного канала, соединит разделенные улицей Серафимовича участки Болотной набережной. В результате путь пешком от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 сократится почти в два раза - с 300-375 до 150-230 м.