На трассе М-12 "Восток" ликвидировали заторы

Речь идет об участке от Канаша до Шали

ТАСС, 17 января. Заторы на участке трассы М-12 "Восток" от Канаша до Шали ликвидированы. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"По состоянию на 13:30 на М-12 "Восток" из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684-й - 836-й км ликвидированы. Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уборочная техника ведет расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе.

Ранее из-за сильной метели временно закрыли движение по М-12 "Восток" на участке 684-й - 836-й км (от Канаша до Шали). Как отмечали в "Автодоре", водителям, оказавшимся там, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. Вносить оплату за временно перекрытые участки автомобилистам, попавшим под ограничения, не потребуется.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.