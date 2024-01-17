В Москве на Крещение прогнозируются сильные осадки

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в городе ожидается от 10 до 15 мм осадков и сильный ветер до 15-20 м/с

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сложная погода прогнозируется в Москве на Крещение из-за сильных осадков и плохой видимости, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нужно вот четко представить, что и 18 числа, но и ночью 19, и в первой половине [дня] 19 - очень сложная погода, потому что и видимость будет плохая, и снега много", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам о погоде в европейской части России.

По словам метеоролога, в эти дни прогнозируется от 10 до 15 мм осадков, также будет сильный ветер до 15-20 м/с, который будет способствовать переносу снега и заносам на дорогах. Кроме того, днем 19 января будет оттепельная погода, а к вечеру произойдет понижение температуры до минус 12 градусов, добавил он.

"Снег не только будет в кристаллическом виде, но и мокрый снег, <...> метель и налипание мокрого снега, снежные заносы. Очень сложная погода для водителей", - отметил Вильфанд.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.